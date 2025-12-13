Hausbau in 100 Tagen
Folge 6: Ein Haus für Tiere
45 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6
Mika und Brian helfen David und Laurie, ein Haus zu bauen. Das Paar wünscht sich ein ebenerdiges Haus mit vier Schlafzimmern, drei Bädern, einem Büro, einem Medienraum und einem eingezäunten Garten. Bei dem Bau werden die Handwerker mit einigen Problemen konfrontiert: Der Kamin wird zunächst an die falsche Adresse und mit einem Riss geliefert, die ausgewählten Fliesen werden nicht mehr hergestellt, und Laurie ändert kurzfristig ihre Meinung bezüglich der Farbe der Küchenschränke.
Hausbau in 100 Tagen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen