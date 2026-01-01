Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausbau in 100 Tagen

Vintage oder albacken?

sixxStaffel 4Folge 8vom 30.01.2026
Vintage oder albacken?

Hausbau in 100 Tagen

Folge 8: Vintage oder albacken?

44 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6

Ariel, Eric und ihre kleine Tochter Hadley beauftragen Mika und Brian mit dem Bau ihres perfekten Hauses. Das Anwesen soll drei Schlafzimmer, drei Badezimmer und ein Büro enthalten. Besonders wichtig ist Ariel, dass es sich um ein ebenerdiges Haus handelt, da sie aufgrund einer Verletzung keine Treppen steigen kann. Das Budget beträgt fast eine halbe Million Dollar. Doch die Bauarbeiten auf dem Grundstück gestalten sich schwierig, da der Untergrund sehr schlammig ist.

