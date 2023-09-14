Ein frischgebackenes TraumhausJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 14.09.2023: Ein frischgebackenes Traumhaus
45 Min.Folge vom 14.09.2023
Shontelle und Will haben das Beste aus ihrem Haus im Ranchstil der 1970er-Jahre gemacht. Aber mit einer großen Patchwork-Familie und dem Aufschwung von Shontelles Back-Business zu Hause reicht der Platz nicht mehr aus, um alle Personen und das ganze Backzubehör unterzubringen. Das Paar bittet Mika und Brian, ihr Traumhaus zu errichten, in dem Shon genug Platz zum Backen und die Familie genug Raum für Gäste hat. Brian und Mika müssen improvisieren, um das Haus mit seinem einzigartigen Grundriss fertigzustellen, bevor die 100-Tage-Frist abläuft.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
