Eine ganz neue HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 30.11.2023: Eine ganz neue Herausforderung
44 Min.Folge vom 30.11.2023
Mikas und Brians Freunde Andi und Pete wissen, dass die beiden in nur 100 Tagen Häuser aus dem Boden stampfen. Nun haben sie ein altes Strandhotel in der Küstenstadt Indian Shores in Florida gekauft und stellen Mika und Brian vor die Herausforderung, es in kürzester Zeit zu renovieren. Die beiden wollen das 75 Jahre als Gebäude mit zwölf Zimmern und einem Penthouse in ein Traumziel verwandeln. Obwohl die beiden keine Renovierungsprofis sind, stellen sie sich der neuen Aufgabe. Werden sie fertig, bevor die Urlaubssaison beginnt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.