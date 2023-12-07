Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 07.12.2023: In neuem Glanz erstrahlt
44 Min.Folge vom 07.12.2023
Ein starker Hurrikan rund um Fort Myers hat das Hotel, an dem Brian und Mika arbeiten, zum Glück verschont. Doch jetzt stehen sie vor einer anderen Herausforderung: pünktlich fertig zu werden. Und der größte Teil der Arbeit steht noch aus. Nachdem die Zimmer direkt am Meer fertiggestellt sind, widmen Brian und Mika ihre Aufmerksamkeit dem Außenbereich und der Lobby, um den Gästen ein unvergessliches Erlebnis am Strand zu bieten.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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