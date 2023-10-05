Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 05.10.2023: Scheune oder Bauernhaus?
45 Min.Folge vom 05.10.2023
Ein Ehepaar und seine zwei Kinder sind aus ihren derzeitigen Räumlichkeiten herausgewachsen und bereit für die erste Renovierung ihres 120 Jahre alten Traumhauses. Mika und Brian renovieren Küche, Bad und Schlafzimmer und stehen vor der einzigartigen Herausforderung, ihren Esszimmertisch, der sich in einen Billardtisch verwandeln lässt, zum Mittelpunkt des Hauses zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.