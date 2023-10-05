Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausbau in 100 Tagen

Scheune oder Bauernhaus?

HGTVFolge vom 05.10.2023
Scheune oder Bauernhaus?

Scheune oder Bauernhaus?Jetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 05.10.2023: Scheune oder Bauernhaus?

45 Min.Folge vom 05.10.2023

Ein Ehepaar und seine zwei Kinder sind aus ihren derzeitigen Räumlichkeiten herausgewachsen und bereit für die erste Renovierung ihres 120 Jahre alten Traumhauses. Mika und Brian renovieren Küche, Bad und Schlafzimmer und stehen vor der einzigartigen Herausforderung, ihren Esszimmertisch, der sich in einen Billardtisch verwandeln lässt, zum Mittelpunkt des Hauses zu machen.

Alle verfügbaren Folgen