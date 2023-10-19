Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 19.10.2023: Ein Haus für Tiere
45 Min.Folge vom 19.10.2023
Ein Ehepaar hat ein halbes Hektar großes Grundstück in Wimauma gekauft und möchte nun ein Haus mit vier Schlafzimmern, drei Bädern, einem Büro und einem Fernsehzimmer bauen. Doch das Wichtigste: Die beiden haben neun Hunde und brauchen unbedingt einen eingezäunten Garten, in dem die Vierbeiner frei herumtoben können. Brian und Mika designen ein helles und maritimes Farmhouse, das die Geschmäcker des Paares vereint und gleichzeitig hundefreundlich ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.