Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 02.11.2023: Vintage oder altbacken?
44 Min.Folge vom 02.11.2023
Die Auftraggebenden Ariel und Eric besitzen 40 km östlich von Tampa ein traumhaftes Grundstück im Grünen und wünschen sich ein eingeschossiges Farmhaus, dessen Stil sich zwischen modernem Bauernhof und rustikalem Landhausstil bewegt. Mika und Brian wollen das Matschloch in ein Traumhaus für die junge Familie verwandeln, aber einige Überraschungen könnten das 100-Tage-Zeitlimit völlig aus dem Ruder laufen lassen.
