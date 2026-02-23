Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 23.02.2026: WG mit Pferden
45 Min.Folge vom 23.02.2026
Mehr Platz für Kinder und Pferde ist der Wunsch eines Paares, das in eine Reitergemeinschaft ziehen möchte. Doch der Bau auf dem neuen Grundstück ist komplizierter als gedacht. Brian und Mika müssen kreative Lösungen finden, um Hindernisse zu überwinden und den Traum vom Familienleben auf dem Land Realität werden zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.