Haustier sucht Herz
Folge 11: Die Pechvögel
65 Min.Folge vom 01.11.2018Ab 6
Die Vermittlungsquote bei "Haustier sucht Herz" ist sehr hoch, doch es gibt sie dennoch - die kleinen und großen Pechvögel, die immer noch auf liebe Besitzer warten. Heute bekommen die "Sitzenbleiber" mit Jochen Bendels Hilfe eine neue Chance auf ein Zuhause.
