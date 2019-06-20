Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz

Folge 1

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 20.06.2019
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 20.06.2019

In der ersten Folge trifft Jochen Bendel im Tierheim Erding auf Husky-Hündin Mila. Sie stammt aus Russland, wo sie unter unsagbar schlechten Zuständen leben musste, bevor Tierschützer sie nach Deutschland holten. Doch sie war nicht alleine, denn unbemerkt kamen auch ihre acht Welpen im Bauch ihrer Mutter nach Deutschland: Nils, Nero, Nemo, Nino, Nox, Nanda, Nora und Scotty. Auch diese Fellknäuel suchen liebevolle Besitzer, die ihnen ein schönes Hundeleben bieten wollen. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz

Haustier sucht Herz

Alle 5 Staffeln und Folgen