Haustier sucht Herz
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 20.06.2019
In der ersten Folge trifft Jochen Bendel im Tierheim Erding auf Husky-Hündin Mila. Sie stammt aus Russland, wo sie unter unsagbar schlechten Zuständen leben musste, bevor Tierschützer sie nach Deutschland holten. Doch sie war nicht alleine, denn unbemerkt kamen auch ihre acht Welpen im Bauch ihrer Mutter nach Deutschland: Nils, Nero, Nemo, Nino, Nox, Nanda, Nora und Scotty. Auch diese Fellknäuel suchen liebevolle Besitzer, die ihnen ein schönes Hundeleben bieten wollen. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold