Haustier sucht Herz

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 28.05.2020
95 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 6

Zweite Chance für Vierbeiner: Hundeliebhaber Jochen Bendel stellt einsame Heimtiere aus ganz Deutschland vor, die dringend neue Besitzer suchen. Interessenten können sich dann um die Adoption bewerben. Worauf kommt es bei der Tiervermittlung und Anschaffung einer Fellnase an? Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den vermittelten Tieren der letzten Sendung. Wie geht es den flauschigen Vierbeinern heute?

SAT.1 GOLD
