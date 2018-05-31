Haustier sucht Herz
Folge 3: Folge 3
50 Min.Folge vom 31.05.2018Ab 6
Das charmante Kater-Duo Finnley und Chaplin kam in sehr schlechtem Zustand ins Tierheim und wartet nun auf liebe Menschen. Diese sollten viel Geduld für Finnley mitbringen, denn er ist fast blind. Auch der 15-jährige Schäferhund-Mix Juhu würde sich sehr über ein neues Zuhause freuen. Trotz seines Alters strotzt er vor Energie - genau wie die sieben Monate alte Hündin Sara, die allerdings wegen ihrer X-Beine regelmäßig zur Physiotherapie muss.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold