SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 08.07.2021
Folge 3: Episode 3

46 Min.Folge vom 08.07.2021

Im Tierheim Dornbusch trifft Hundetrainer Jochen Bendel auf den zweijährigen Terrier Jack. Der quirlige Rüde muss auf sein neues Zuhause vorbereitet werden und bekommt daher ein Stadttraining, um sich an Autos, Menschen und Busse zu gewöhnen. Im Tierheim Butzbach warten währenddessen vier junge Kätzchen auf Jochen, die nur knapp dem Tod entkommen sind - ein Schicksal, das den Tierfreund sehr berührt.

SAT.1 GOLD
