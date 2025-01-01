Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4
46 Min.

Jochen Bendel besucht den Mischlingshund Messi in einer Pflegestelle von "Fellengel in Not". Der Rüde kommt aus einer Tötungsstation in Ungarn und wartet nun auf liebevolle, neue Besitzer. In Eisenhüttenstadt trifft der Tierfreund dann auf Pauline: Die Katze wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Hund fast getötet und darf nun endlich die Tierklinik verlassen. Auf Hof Huppenhardt wird währenddessen ein neues Zuhause für die sechsköpfige Hahnen-WG gesucht.

