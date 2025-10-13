Folge 21: Wolframstahl
40 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Als der New Yorker Undercover-Cop Reggie Cole, der seit zwei Jahren verdeckt gegen Mafiaboss Jimmy Cannon ermittelt, seine Familie auf Hawaii besucht, scheint seine Deckung aufgeflogen zu sein: Es kommt zu einem Angriff, den nur er selbst, sein Sohn Kevin und ein FBI-Agent überleben. Als Steve und Danny Reggie im Krankenhaus befragen, wird klar, dass er den Mörder seiner Frau um jeden Preis stellen will. Doch plötzlich steht Reggie selbst unter Mordverdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12GEWALT