ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24
Folge 24: Verdächtig

42 Min.Ab 12

Wo Fat ist zurück und sein Masterplan gelingt: Laura Hills, die Assistentin der Gouverneurin, kommt durch eine Autobombe um - und Steve wird des Mordes an ihr beschuldigt. Doch er flieht und ermittelt auf eigene Faust. Entsetzt findet er heraus, dass Gouverneurin Jameson hinter dem Mord an Laura steckt. Doch als er sie konfrontiert, taucht Wo Fat auf. Er verpasst ihm einen Elektroschock und erschießt die Gouverneurin. Danach legt er dem wehrlosen Steve die Mordwaffe in die Hand.

