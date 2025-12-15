Hawaii Five-0
Folge 21: Der King ist tot
41 Min.Ab 16
Während eines Wettbewerbs für Elvis-Imitatoren bricht einer der Teilnehmer tot auf der Bühne zusammen. Zuerst sieht es so aus, als wäre dem Mann - genau wie seinem Idol - eine Überdosis zum Verhängnis geworden. Doch Five-0 erkennt schnell, dass es sich hier um einen Mord handelt, in dem der Pailletten-Anzug des Opfers keine unerhebliche Rolle zu spielen scheint. Doch das ist nicht das einzige, was den Elvis-Fan getötet haben könnte ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Copyrights:© CBS International Television
