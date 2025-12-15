Hawaii Five-0
Folge 23: Im Auge des Sturms
43 Min.Ab 12
Um ihrer schwerkranken Mutter einen Lebenstraum zu erfüllen, begibt sich Kono auf einen Segeltörn um die Hawaii-Inseln herum. Dabei gerät sie in einen Sturm und wird auf den Ozean hinausgetrieben - ohne Funkkontakt zum Festland. Ihre Kollegen müssen unterdessen aufklären, was hinter den zahlreichen Überfällen auf Apotheken steckt. Schnell wird klar: Es geht nicht nur um die Herstellung von Crystal Meth ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
