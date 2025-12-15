Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Im Netz der Spinne

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 24
Im Netz der Spinne

Im Netz der SpinneJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 24: Im Netz der Spinne

37 Min.Ab 12

Five-0 findet heraus, wo Gabriel Waincroft ist. Doch sie sind nicht die einzigen, die es auf ihn abgesehen haben: Michelle Shioma will Waincroft tot sehen und schickt eine Todesschwadron in die Junkie-Höhle, in der sich McGarrett, Danny, Chin, Kono und Waincroft gerade aufhalten. Sie rufen Grover und das SWAT-Team zu Hilfe - doch sie werden ebenfalls von Shiomas Killer-Kommando gestoppt. Für das gesamte Five-0-Team geht es nun um Leben und Tod ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen