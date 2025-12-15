Hawaii Five-0
Folge 25: Undercover
42 Min.Ab 12
Steve und Danno sind dem Dealer auf der Spur, der auf Hawaii die tödliche Crystal Meth-Mischung unter die Leute bringt. Um ihm das Handwerk zu legen, bieten sie sich undercover als Piloten für seinen nächsten Drogentransport an. Doch die Propellermaschine wird in der Luft von einem Helikopter aus beschossen. Steve wird dabei lebensgefährlich verletzt, und Danno gelingt nur mit viel Glück eine Notlandung am Waikiki Beach ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren