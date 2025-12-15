Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Undercover

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 25
Undercover

UndercoverJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 25: Undercover

42 Min.Ab 12

Steve und Danno sind dem Dealer auf der Spur, der auf Hawaii die tödliche Crystal Meth-Mischung unter die Leute bringt. Um ihm das Handwerk zu legen, bieten sie sich undercover als Piloten für seinen nächsten Drogentransport an. Doch die Propellermaschine wird in der Luft von einem Helikopter aus beschossen. Steve wird dabei lebensgefährlich verletzt, und Danno gelingt nur mit viel Glück eine Notlandung am Waikiki Beach ...

