Hawaii Five-0

Chicago

Staffel 7Folge 21
Chicago

Hawaii Five-0

Folge 21: Chicago

40 Min.Ab 12

Während Grover in Chicago vor Gericht gegen seinen ehemaligen Partner Clay Maxwell aussagt, ermittelt der Rest des Teams in einem Mordfall: Die Besatzung eines Patrouillenbootes wurde getötet, kurz nachdem sie einen verdächtigen japanischen Trawler gemeldet hatte. Five-0 vermutet sofort Yakuza-Chefin Michelle Shioma hinter der Sache. Die Spur führt auf eine Privatinsel. Im Dschungel werden Steve und sein Team von den Mafiosi überrascht ...

Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

