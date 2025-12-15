Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Knochenarbeit

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 22
Knochenarbeit

Hawaii Five-0

Folge 22: Knochenarbeit

42 Min.Ab 16

Bei einem vorsätzlich herbeigeführten Autounfall wird der Weltkriegs-Veteran Leonard Patterson getötet. Die Täter: Afghanistan-Veteranen, die sowohl beim Auslandseinsatz als auch nun in der Heimat vom rechten Weg abgekommen sind. Für McGarrett wird dies einer seiner persönlichsten Fälle. Adam geht unterdessen einem Knochenfund nach, den er an seinem neuen Arbeitsplatz, einer Baustelle, gemacht hat. Mit Jerrys Hilfe deckt er etwas Ungeheuerliches auf ...

