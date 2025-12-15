Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Heisse Spur

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 25
Heisse Spur

Heisse SpurJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 25: Heisse Spur

41 Min.Ab 16

Kono besucht Moani im Heim für misshandelte Mädchen. Moani hatte einen guten Grund, um das Treffen zu bitten: Sie hat eine Zeichnung von Emilios Kompagnon Deon angefertigt, der dabei half, die Mädchen auf der Insel von einem Ort zum nächsten zu transportieren. Five-0 macht Deons Haus ausfindig, doch der ist längst mit seinen Opfern getürmt. Schon bald hat das Team seinen Truck im Visier, und eine riskante Verfolgungsjagd nebst Rettungsaktion beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen