Hawaii Five-0
Folge 25: Heisse Spur
41 Min.Ab 16
Kono besucht Moani im Heim für misshandelte Mädchen. Moani hatte einen guten Grund, um das Treffen zu bitten: Sie hat eine Zeichnung von Emilios Kompagnon Deon angefertigt, der dabei half, die Mädchen auf der Insel von einem Ort zum nächsten zu transportieren. Five-0 macht Deons Haus ausfindig, doch der ist längst mit seinen Opfern getürmt. Schon bald hat das Team seinen Truck im Visier, und eine riskante Verfolgungsjagd nebst Rettungsaktion beginnt.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS Television
