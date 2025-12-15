Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Einstiche

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 23
Einstiche

Hawaii Five-0

Folge 23: Einstiche

41 Min.Ab 12

Nachdem sie bei einem Hausbesuch einen Mord beobachtet hat, wird die Akupunkteurin Mei Lin getötet. Ihre Tochter Cammy, die ebenfalls Zeugin der Tat war, ist verschwunden. Five-0 mutmaßt, dass der Suizid des Ex-Mafiabosses Tommy Boyle mit den Geschehnissen zusammenhängt. Außerdem könnte es durchaus sein, dass der vermeintliche Suizid ebenfalls ein Mord war. Nur Cammy kann das Rätsel um den Täter lösen, doch wo ist sie?

