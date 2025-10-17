Heilende Gärten
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Heilende Gärten
Seit Jahrhunderten greifen Menschen auf Naturheilverfahren zurück, um gesund und heil werden zu können. War die Kräuterheilkunde lange vor allem in Klostergärten beheimatet, widmet sich heute auch die moderne Medizin der Erforschung von Pflanzenstoffen. Die Dokumentation von Andrea Eder fragt nach der Bedeutung von Pflanzen, nach dem Unterschied von heil und gesund-werden und begleitet ExpertInnen in höchst unterschiedlichen Anwendungsbereichen vielfältiger Kräuter und Pflanzen - vom Kochen bis hin zur Herstellung von Arzneimitteln. Eine wissenschaftlicher Einordnung gibt zudem Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen der Kräuterheilkunde.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0