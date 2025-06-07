Heilende Gärten
Folge 2: Heilende Gärten
24 Min.Folge vom 07.06.2025
Seit Jahrhunderten greifen Menschen auf Naturheilverfahren zurück, um gesund und heil werden zu können. War die Kräuterheilkunde lange vor allem in Klostergärten beheimatet, widmet sich heute auch die moderne Medizin der Erforschung von Pflanzenstoffen. Die Dokumentation von Andrea Eder fragt nach der Bedeutung von Pflanzen, nach dem Unterschied von heil und gesund werden und begleitet Expert:innen in höchst unterschiedlichen Anwendungsbereichen vielfältiger Kräuter und Pflanzen - vom Kochen bis hin zur Herstellung von Arzneimitteln. Eine wissenschaftliche Einordnung gibt zudem Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen der Kräuterheilkunde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heilende Gärten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0