Heimat der Klöster: St. Paul im Lavanttal - Paradies in den Kärntner Alpen

ORF IIIStaffel 1Folge 12vom 31.10.2025
Folge 12: Heimat der Klöster: St. Paul im Lavanttal - Paradies in den Kärntner Alpen

45 Min.Folge vom 31.10.2025

Das Lavanttal gilt als einer der schönsten Sehnsuchtsorte Kärntens, geprägt von sanften Hügeln, Felsen und historischen Ruinen. Inmitten dieser Landschaft liegt das Benediktinerstift St. Paul, ein barockes Kleinod mit einzigartigem Charme. Hier verschmelzen Glaube, Natur und Geschichte auf besondere Weise. Der Klostergarten mit dem angeschlossenen "Hildegardinum" macht die barocke Sinnlichkeit ebenso erlebbar wie das alte Wissen der Mönche über Heilpflanzen und Arzneikunst. Die Benediktiner von St. Paul bewahren und beleben ihr kulturelles Erbe und machen das Stift zu einem Ort der Ruhe, Inspiration und Erkenntnis. Regie: Harald Staudach Bildquelle: ORF/Cinevision

ORF III
