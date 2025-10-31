Heimat der Klöster: St. Paul im Lavanttal - Paradies in den Kärntner AlpenJetzt kostenlos streamen
Heimat der Klöster
Folge 12: Heimat der Klöster: St. Paul im Lavanttal - Paradies in den Kärntner Alpen
Das Lavanttal gilt als einer der schönsten Sehnsuchtsorte Kärntens, geprägt von sanften Hügeln, Felsen und historischen Ruinen. Inmitten dieser Landschaft liegt das Benediktinerstift St. Paul, ein barockes Kleinod mit einzigartigem Charme. Hier verschmelzen Glaube, Natur und Geschichte auf besondere Weise. Der Klostergarten mit dem angeschlossenen "Hildegardinum" macht die barocke Sinnlichkeit ebenso erlebbar wie das alte Wissen der Mönche über Heilpflanzen und Arzneikunst. Die Benediktiner von St. Paul bewahren und beleben ihr kulturelles Erbe und machen das Stift zu einem Ort der Ruhe, Inspiration und Erkenntnis. Regie: Harald Staudach Bildquelle: ORF/Cinevision
