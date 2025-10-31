Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimat der Klöster: Klosterneuburg – Ein Stift an der Donau

ORF IIIStaffel 1Folge 13vom 31.10.2025
45 Min.Folge vom 31.10.2025

Malerisch an der Donau und vor der Wiener Pforte gelegen, ist das Stift Klosterneuburg seit jeher ein Attraktionspunkt und auch ein beliebtes Ausflugsziel. Hier, wo die Schulklassen zu Leopoldi zum Fasslrutschen herkommen, liegt auch ein geistiges Zentrum, das die Menschen aus dem Umland gerade zu Festtagen anzieht. So belebt wie zu Leopoldi ist Stift Klosterneuburg nicht immer, und doch stellt das Grab des Babenbergers Leopold eine der Wiegen der österreichischen Kultur dar. In dieser Folge der Serie Heimat der Klöster zeigt Heimat Österreich, wie das Gotteshaus der Augustiner Chorherren das traditionelle Leben und die Volksgläubigkeit der Menschen prägt.

ORF III
