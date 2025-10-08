Heimat Österreich: Leben am BodenseeJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 183: Heimat Österreich: Leben am Bodensee
46 Min.Folge vom 08.10.2025
Der Bodensee zählt zu den faszinierendsten Winkeln unseres Landes: riesengroß, von den Alpen umgeben, voller Traditionen und Bräuche. Die ORF-III-Produktion zeigt, wie sich an den Ufern des Bodensees die alpine und bäuerliche Lebensweise mit dem Flair des Kulturlandes verbindet. In einer beschaulichen Reise um den See besucht Gestalterin Marion Flatz die schönsten Stationen wie Lindau, Birnau, Überlingen, die Inseln Mainau und Reichenau und natürlich Bregenz mit seiner Seebühne. Dabei stellt sie Menschen vor, die oft seit Generationen in dieser Region verwurzelt sind. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg
Heimat Österreich
Altersfreigabe: 0
0