Heimat Österreich: Lungauer BergseenJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 184: Heimat Österreich: Lungauer Bergseen
Über sechzig Bergseen schimmern kristallklar und türkisblau in der Lungauer Bergwelt. So viele wie in keiner anderen Region in Europa. Viele der Seen sind im ursprünglichen Weißpriachtal. Eine Region, in der Traditionen groß geschrieben und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Hier liegt die Raderhütte von Paul Perner. Dort sieht es noch immer so aus wie vor knapp dreihundert Jahren. Paul Perner hat die urige Hütte zusammen mit seiner Familie fast ein Jahrzehnt lang mit viel Liebe und Traditionsbewusstsein renoviert. Fließendes Wasser und Elektrizität gibt es nicht. Die früheren Halterbuben, die als Jugendliche jeden Sommer auf den Almen waren, sind heute knapp neunzig Jahre alt. Sie erzählen von einer Zeit im Lungau, als es noch keinen Tourismus gab. Gestaltung: Wolfgang Winkler Bildquelle: ORF/Pammer Film/Alexander Brus
