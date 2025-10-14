Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimat Österreich

Heimat Österreich: Lungauer Bergseen

ORF IIIStaffel 1Folge 184vom 14.10.2025
Heimat Österreich: Lungauer Bergseen

Heimat Österreich: Lungauer BergseenJetzt kostenlos streamen

Heimat Österreich

Folge 184: Heimat Österreich: Lungauer Bergseen

47 Min.Folge vom 14.10.2025

Über sechzig Bergseen schimmern kristallklar und türkisblau in der Lungauer Bergwelt. So viele wie in keiner anderen Region in Europa. Viele der Seen sind im ursprünglichen Weißpriachtal. Eine Region, in der Traditionen groß geschrieben und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Hier liegt die Raderhütte von Paul Perner. Dort sieht es noch immer so aus wie vor knapp dreihundert Jahren. Paul Perner hat die urige Hütte zusammen mit seiner Familie fast ein Jahrzehnt lang mit viel Liebe und Traditionsbewusstsein renoviert. Fließendes Wasser und Elektrizität gibt es nicht. Die früheren Halterbuben, die als Jugendliche jeden Sommer auf den Almen waren, sind heute knapp neunzig Jahre alt. Sie erzählen von einer Zeit im Lungau, als es noch keinen Tourismus gab. Gestaltung: Wolfgang Winkler Bildquelle: ORF/Pammer Film/Alexander Brus

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Heimat Österreich
ORF III
Heimat Österreich

Heimat Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen