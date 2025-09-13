Heimat Österreich: Vom Tennengau ins KleinarltalJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 176: Heimat Österreich: Vom Tennengau ins Kleinarltal
45 Min.Folge vom 13.09.2025
Der Tennengau und das Kleinarltal im Salzburger Land sind mehr als nur atemberaubende Landschaften – sie sind Schatzkammern lebendiger Traditionen, getragen von Menschen, die ihre Wurzeln lieben und zugleich den Blick nach vorn richten. Eingebettet in diese Region voller zeitloser Schönheit erzählen versteckte Bauernhöfe von einer Welt, in der das ursprüngliche Bauerntum mit Freude und Hingabe gelebt wird. Bildquelle: ORF/Ranfilm
