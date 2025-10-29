Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimat Österreich: Bergbauernleben im Pongau - Von Wagrain bis Kleinarl

ORF IIIStaffel 1Folge 187vom 29.10.2025
46 Min.Folge vom 29.10.2025

Im Pongau hat sich das traditionelle Leben der Bergbauern besonders gut erhalten. Die Familie Gehwolf betreibt seit den 1950er Jahren ihren Hof in Wagrain, wo mittlerweile Josef Gehwolf junior den Betrieb führt und Pferdeschlittenfahrten anbietet. Auf dem hochgelegenen Mönchsberghof kümmern sich Hans und Christine Schaidreiter um Landwirtschaft und Gäste, unterstützt von Mutter Trude. Auch die Familie Viehhauser am Schwabhof pflegt ein enges Generationenmiteinander und bewirtschaftet ihren über 100 Jahre alten Milchbetrieb. Dort werden jährlich mehr als 100.000 Kilogramm Milch auf einer Fläche von rund 70 Fußballfeldern produziert. Bildquelle: ORF/Papke Film/Christian Papke

