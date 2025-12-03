Heimat Österreich: Wenn der Herbst durch das Mürztal ziehtJetzt kostenlos streamen
Folge 192: Heimat Österreich: Wenn der Herbst durch das Mürztal zieht
Der Himmel schleiert zu, die Abende werden kühler und kürzer – Zeit für die Bewohner der Mürztaler Almen, die Saison zu beenden und die Tiere wieder ins Tal zu treiben. Gestalter Michael Weinmann ist mit der Kamera durch das herbstliche Mürzer Oberland gezogen und zeigt, wie die ansässigen Menschen hier mit dem Saisonwechsel umgehen. Vorgestellt werden die Halterin Melanie Lasselsberger, der Musikant Gerhard Gruber, der gerne einmal auf der Hütte aufspielt und den Leuten die letzten sonnigen Tage heroben versüßt, der ehemalige Holzknecht Johann Brandl, der erzählt, dass das frühere Leben der Holzknechte weit von jeder Hüttenromantik entfernt gewesen ist. Außerdem die beiden jungen Pferdeliebhaberinnen Angelika Sparer und Veronika Lercher, die ihre Pferde in der warmen Jahreszeit auf der Alm grasen lassen, sowie Martin Veitschegger vom Arbeitersängerbund Maienzeit, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen das überlieferte Liedgut lebendig erhält. Bildquelle: ORF/Michael Weinmann
