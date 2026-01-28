Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimat Österreich

Entlang dem Murtal

ORF IIIStaffel 1Folge 209vom 28.01.2026
Entlang dem Murtal

Entlang dem MurtalJetzt kostenlos streamen

Heimat Österreich

Folge 209: Entlang dem Murtal

45 Min.Folge vom 28.01.2026

Wenn Reif und Schnee das Murtal überziehen, zeigt sich die Region von ihrer stillen, winterlichen Seite. Gestalter Michael Weinmann besucht besondere Orte und begleitet bergbäuerliche Familien durch die kalte Jahreszeit. Porträtiert werden unter anderem Cilli Spreitzer vom höchstgelegenen Bergbauernhof in St. Georgen am Kreischberg sowie Viktor Seidl aus St. Rupprecht ob Murau, der im Winter seine landwirtschaftlichen Geräte instand hält. Bildquelle: ORF/Weinmann

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Heimat Österreich
ORF III
Heimat Österreich

Heimat Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen