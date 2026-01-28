Heimat Österreich
Folge 209: Entlang dem Murtal
45 Min.Folge vom 28.01.2026
Wenn Reif und Schnee das Murtal überziehen, zeigt sich die Region von ihrer stillen, winterlichen Seite. Gestalter Michael Weinmann besucht besondere Orte und begleitet bergbäuerliche Familien durch die kalte Jahreszeit. Porträtiert werden unter anderem Cilli Spreitzer vom höchstgelegenen Bergbauernhof in St. Georgen am Kreischberg sowie Viktor Seidl aus St. Rupprecht ob Murau, der im Winter seine landwirtschaftlichen Geräte instand hält. Bildquelle: ORF/Weinmann
