Heimat Österreich
Folge 223: Leben im Lavanttal
45 Min.Folge vom 07.04.2026
Die Doku zeigt Menschen, die ihre Heimat mit Leidenschaft bewahren: eine Bäuerin pflegt den Dialekt, ein Landwirt erhält Streuobstwiesen, ein Pensionist restauriert Wegkreuze, ein Ökologe renaturiert die Lavant, und ein Familienbetrieb baut Harmonikas. Ihre Geschichten machen die Region authentisch, traditionsbewusst und zugleich zeitgemäß. Bildquelle: ORF/RANFILM
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