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Heimat Österreich

Rund um die Tuxer Alpen

ORF IIIStaffel 1Folge 230vom 05.05.2026
Rund um die Tuxer Alpen

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Heimat Österreich

Folge 230: Rund um die Tuxer Alpen

46 Min.Folge vom 05.05.2026

Das Tuxertal, ein Seitental des Zillertals, führt tief hinein in die alten Tiroler Traditionen. Wer den Lizumer Reckner auf fast 2.900 Meter besteigt, dem eröffnet sich ein bestechendes Panorama. Hier zu leben und täglich zu arbeiten, mag entbehrungsreich und ohne Komfort sein. Doch die Nähe zur Natur ist den Menschen hier nicht zu nehmen – es ist die perfekte Gegenwelt zum modernen, urbanen Leben, wie es unsere Zeit heute prägt. Bildquelle: ORF/RANFILM

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