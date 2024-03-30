Heimat Österreich: Almauftrieb im Salzburger LandJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 82: Heimat Österreich: Almauftrieb im Salzburger Land
48 Min.Folge vom 30.03.2024
Im Gasteinertal bereitet die Familie Rieser den jährlichen Almauftrieb zu ihrer auf 1.808m gelegenen Präau-Hochalm vor. Der Weg führt über Forst- und Almwege durch die einzigartige Natur des Pongaus. Es ist ein außergewöhnliches Leben, das die Riesers jedes Jahr von Ende Juni bis Mitte September führen, denn Strom gibt es auf ihrer Alm nicht. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimat Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0