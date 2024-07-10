Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimat Österreich

Heimat Österreich: Almleben rund ums Hochkar

ORF IIIStaffel 1Folge 94vom 10.07.2024
46 Min.Folge vom 10.07.2024

Weithin sichtbar ragt das Hochkar als erster hoher Gipfel der Voralpen empor und wird von zahlreichen Skitouristen aus Wien und Niederösterreich besucht. Was im Winter zu den liebsten Hausbergen der Ost-Österreicher zählt, ist in der warmen Jahreszeit ein Refugium voll von alpinem Flair. Regisseur Martin Vogg lässt sich von den Bewohnern der Dörfer im Tal aber auch von den Bauern, die mit ihren Tieren die Hänge der Bergen bewirtschaften, erzählen, wie das Leben in dieser Bergregion früher ausgesehen hat und wie es sich heute hier lebt. Zudem trifft er auch einen Schmied, der noch wie alten Zeiten ein Hammerwerk am Laufen hält. Bildquelle: ORF/Clever Contents

