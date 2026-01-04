Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 3Folge 22vom 04.01.2026
8 Min.Folge vom 04.01.2026

Der Weißensee in Kärnten ist nicht nur einer der saubersten Seen Österreichs, sondern er ist auch für seinen Fischbestand bekannt. Ein Fischökologe und Haubenkoch zeigen, was mit Fischen aus dem Weißensees alles möglich ist.

