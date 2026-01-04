Die Forelle vom WeißenseeJetzt kostenlos streamen
Heimatbilder
Folge 22: Die Forelle vom Weißensee
8 Min.Folge vom 04.01.2026
Der Weißensee in Kärnten ist nicht nur einer der saubersten Seen Österreichs, sondern er ist auch für seinen Fischbestand bekannt. Ein Fischökologe und Haubenkoch zeigen, was mit Fischen aus dem Weißensees alles möglich ist.
