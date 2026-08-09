Der steirische Karstsee in der Gemeinde Tragöß sorgt jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze für ein Naturschauspiel.Jetzt kostenlos streamen
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Folge 19: Der steirische Karstsee in der Gemeinde Tragöß sorgt jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze für ein Naturschauspiel.
7 Min.Folge vom 09.08.2026
Jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze, füllt sich der Grüne See in der Steiermark mit kristallklarem Wasser und lockt Besucher aus aller Welt das prächtige Farbenspiel und die atemberaubende Natur zu genießen.
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