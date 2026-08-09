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Der steirische Karstsee in der Gemeinde Tragöß sorgt jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze für ein Naturschauspiel.

ServusTVStaffel 4Folge 19vom 09.08.2026
Der steirische Karstsee in der Gemeinde Tragöß sorgt jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze für ein Naturschauspiel.

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Folge 19: Der steirische Karstsee in der Gemeinde Tragöß sorgt jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze für ein Naturschauspiel.

7 Min.Folge vom 09.08.2026

Jedes Jahr mit dem Einsetzen der Schneeschmelze, füllt sich der Grüne See in der Steiermark mit kristallklarem Wasser und lockt Besucher aus aller Welt das prächtige Farbenspiel und die atemberaubende Natur zu genießen.

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