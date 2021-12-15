Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: So schmeckt das Innviertel
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Zwischen den Wäldern des Böhmerwaldes und dem Alpenland schmiegen sich die sanften Hügel des Innviertels und zwischen ihnen gibt es zahlreiche kulinarische Schmankerl zu entdecken. Saftige Urgesteinsböden liefern fette Erträge und in der sehr ländlichen Region gilt seit jeher, dass Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten. Man kann auch sagen: Deftig, deftiger, Innviertel.
