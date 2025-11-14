Fritz, was gibt's? Heimatküche für Österreichs NationalteamJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 14.11.2025: Fritz, was gibt's? Heimatküche für Österreichs Nationalteam
55 Min.Folge vom 14.11.2025
Wenn es ums Kochen geht, steht für Fritz Grampelhuber seine Familie an erster Stelle. Der Zwei-Hauben-Koch führt den 450 Jahre alten Steegwirt gemeinsam mit seinem Bruder Tamino und seinen Eltern. Als Familienmensch und Teamplayer schafft er eine besondere Atmosphäre - das spüren auch die Spieler des österreichischen Fußballnationalteams, für die Fritz einfach einer von ihnen ist. Er bringt den Geschmack der Heimat auf ihre Teller und stärkt so Gemeinschaft und Teamgeist.
