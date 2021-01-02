Das Schöcklland - rund um den Hausberg der GrazerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.01.2021: Das Schöcklland - rund um den Hausberg der Grazer
Wenn aus Streuobstwiesen Erfolgsgeschichten werden. Bienen als Künstler einzigartige Werke schaffen. Und ein Bandscheibenvorfall dazu führt, eigene Betten aus heimischen Kräutern und bester Wolle aus der Region herzustellen. Ganz zu schweigen von der Kunst einer Steirischen Harmonika, Leib und Seele zu geben. Ungewöhnliche Erfolgsgeschichten aus dem Schöcklland, das direkt vor den Toren der steirischen Hauptstadt liegt.
