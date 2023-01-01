Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimatleuchten

Salzburgs Nachbarn - Rund um Berchtesgaden

ServusTVFolge vom 01.01.2023
Salzburgs Nachbarn - Rund um Berchtesgaden

Salzburgs Nachbarn - Rund um BerchtesgadenJetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 01.01.2023: Salzburgs Nachbarn - Rund um Berchtesgaden

48 Min.Folge vom 01.01.2023

Die Grenze zu Salzburg ist nah und so ist auch das Leben der Berchtesgadener und Salzburger eng verwoben. Auch die Liebe setzt sich über Grenzen hinweg und bildet perfekte Teams. Der Nationalpark Berchtesgaden ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz für Senner, Schnapsbrenner und Wirte. Handwerkskunst findet immer neue Wege, lebendig zu bleiben und wer weiß, wo und wie, kann hier, rund um Berchtesgaden und den Watzmann echte Schätze finden.

Alle verfügbaren Folgen