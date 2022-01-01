Heimatleuchten
Folge vom 01.01.2022: So schmeckt das Brixental
47 Min.Folge vom 01.01.2022
Wenn es einen sechsten Sinn gibt, dann ist er hier im Tiroler Brixental daheim. Es ist das ganz besondere Gefühl von Geschmack und Heimat. Die Wurzeln für kulinarische Höhenflüge wachsen hier schon in der Kindheit. Anderswo hat man vor lauter Anpassung an die Gäste auf die eigenen Wurzeln vergessen, nicht so im Brixental. Wo Genuss einfach Ankommen und echtes Miteinander ist. Ein Tal, in dem die Menschen weiter als nur von Saison zu Nebensaison leben.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0