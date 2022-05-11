Heimatleuchten
Folge vom 11.05.2022: Bauernweihnacht in Filzmoos
51 Min.Folge vom 11.05.2022
Filzmoos ist ein Bergdorf, in dem die Weihnachtsbräuche und Traditionen noch hochgehalten werden. Besondere Beachtung gilt dabei dem Filzmooser Kindl - einer Heiligen Figur, die jedes Jahr liebevoll für das große Fest hergerichtet und geschmückt wird. Weiters lernen Conny Bürgler und Richie Deutinger am Bögrainhof, wie man richtig guten Eierlikör macht, was es mit dem Anklöckeln auf sich hat und wie man als Familie traditionell Weihnachten feiert.
Altersfreigabe:
0