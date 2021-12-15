Im Tal der Freigeister - Entlang der PiestingJetzt kostenlos streamen
Rauch steigt auf über dem Tal der Köhler. Goldene Tropfen rinnen von den Bäumen und geheime Gänge eröffnen sich unter prächtigen Herrenhäusern. Es ist ein Tal der Eigenbrötler, Kreativen und Sturköpfe. Doch vor allem steckt das Piestingtal im südlichen Niederösterreich voller Überraschungen.
