Heimatleuchten
Folge vom 06.07.2018: Mein Murtal
90 Min.Folge vom 06.07.2018
Bis in die späten 1980er Jahre galt die Mur als ein Fluss mit großen Umweltproblemen und schlechter Wasserqualität. Doch es hat sich viel getan. Heute brütet sogar der Eisvogel wieder am Murufer. Es ist die Wiedergeburt eines Flusses und einer ganzen Region. "Mein Murtal" ist eine Entdeckungsreise zu ganz besonderen Menschen, kultureller Vielfalt und Lebensfreude am Ufer der steirischen Lebensader.
Altersfreigabe:
0