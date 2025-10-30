Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimatleuchten

ServusTVFolge vom 30.10.2025
Folge vom 30.10.2025: Von Bartlmä bis Martini – herbstliche Bräuche

46 Min.Folge vom 30.10.2025

Der Übergang vom Sommer zur kalten Jahreszeit wird von zahlreichen Bräuchen und Ritualen begleitet. Vom traditionellen Almabtrieb, über die Notburga Prozession, den Perchtoldsdorfer Hiata Umzug, den Krimmler Alperern und vielen mehr stellt Conny Bürgler traditionellen Herbstbräuche vor.

