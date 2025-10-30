Von Bartlmä bis Martini – herbstliche BräucheJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.10.2025: Von Bartlmä bis Martini – herbstliche Bräuche
Der Übergang vom Sommer zur kalten Jahreszeit wird von zahlreichen Bräuchen und Ritualen begleitet. Vom traditionellen Almabtrieb, über die Notburga Prozession, den Perchtoldsdorfer Hiata Umzug, den Krimmler Alperern und vielen mehr stellt Conny Bürgler traditionellen Herbstbräuche vor.
